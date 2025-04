Le Real Madrid perd très gros, un ex pousse pour revenir à Manchester City

Le Real Madrid perd gros

A Madrid, on est inquiet. « Tous les espoirs reposent sur Fran Gonzalez » comme le placarde Marca. Lunin, gardien remplaçant s’est blessé pour quatre semaines et sera absent contre Valence ce week-end et peut-être aussi face à Arsenal en Ligue des champions. Thibault Courtois est sur le retour, mais n’est pas encore prêt. Le club espère qu’il sera rétabli au plus vite, sinon c’est sur Fran Gonzalez, le gardien de la Castilla qu’il faudra compter. Ce dernier pourrait faire ses débuts professionnels face à Arsenal. En plus, le Real craint le pire pour Mbappé, Rudiger, Vinicius Jr et Ceballos. C’est aujourd’hui que l’UEFA doit rendre ses sanctions à l’encontre de ces joueurs suite à leurs réactions lors de la qualification contre l’Atlético de Madrid en Ligue des Champions. DLes quatre madrilènes risques des matchs de suspensions et des amendes.

Kyle Walker se voit bien revenir à Manchester City

Kyle Walker, l’ex-défenseur de City fait beaucoup parler. Vous le voyez à la Une du Manchester Evening News, il est question d’un retour du latéral droit dans son ancien club. Actuellement en prêt à l’AC Milan, le club italien dispose d’une option d’environ 5 M€ pour le signer définitivement. Mais les Lombards hésitent à activer cette clause puisque cela ferait de lui l’un des joueurs les mieux payés de l’effectif. Il est entendu qu’il gagnerait plus de 4 M€ nets par saison en Serie A et les dirigeants de Milan ont des doutes sur leur volonté de payer ce montant pour un joueur dont les meilleurs jours sont derrière lui. Surtout sans qualification en Coupe d’Europe. Dans un podcast, Walker a avoué en tout cas qu’il pourrait retourner à l’Etihad cet été : « Après avoir fait mes adieux, Pep s’est levé et a parlé et m’a dit un très beau message, me disant simplement merci pour tout. Mais, écoute, ce n’est pas fini. Je suis juste en prêt ici. Je dois en tenir compte. De toute évidence, les deux parties doivent parvenir à un accord à la fin de la saison. Le chapitre n’est pas complètement clos, mais nous verrons ce qui se passera. »

Le Barça veut Moise Kean

Dans son édition du jour, La Gazzetta dello Sport révèle une cible inattendue du Barça. Les Catalans souhaiteraient attirer Moise Kean de la Fiorentina. La Fio fera tout pour le conserver. Pour preuve, le président du club, Rocco Commisso, s’est déplacé en personne afin de rencontrer le joueur pour le persuader de rester. Une augmentation de son salaire est à l’étude. La clause libératoire de l’ex-joueur parisien est fixée à 52 M€. Un montant qui ne ferait pas peur au Barça selon le journal ainsi qu’à plusieurs grosses écuries de Premier League. Une opération qui parait néanmoins surprenante quand on connait les difficultés économiques de Barcelone, en témoigne l’imbroglio avec les contrats de Dani Olmo et Pau Victor.