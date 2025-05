Inter Milan : Henrikh Mkhitaryan hanté par son but refusé

Ce mercredi, l’Inter Milan n’est pas passé loin de l’exploit. Si c’est avec un résultat nul que le club italien est reparti de Montjuïc, les Interistes auraient pu faire basculer la rencontre grâce à Henrikh Mkhitaryan. Les joueurs de Simone Inzaghi ont cru reprendre l’avantage à la 75e minute, mais le but de l’Arménien a été refusé pour un hors-jeu de quelques millimètres. À l’issue de la rencontre, le presque buteur a confié sa frustration : « j’y penserai toute ma vie, un hors-jeu de deux ou trois centimètres… on aurait pris l’avantage au moment décisif ».

Cette décision a évidemment relancé le débat autour des hors-jeu, et sur le jugement au millimètre près de ceux-ci. Depuis plusieurs semaines, la « loi Wenger » est de plus en plus discutée dans le monde du football. Elle prévoit qu’un attaquant ne serait considéré hors-jeu que si l’intégralité de son corps est devant le dernier défenseur, ce qui aurait permis, dans ce cas précis, d’accorder le but. Quoiqu’il en soit, pour Mkhitaryan, c’est sur le match retour qu’il faut désormais se focaliser.