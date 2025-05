Inter Milan : le bus des joueurs visé par des jets de bouteilles

La soirée aurait pu bien mal se dérouler à Montjuïc. Si, en apparence, la demi-finale de Ligue des Champions entre le FC Barcelone et l’Inter Milan a pu se jouer de la meilleure des façons, la situation à l’extérieur du stade était un peu plus tendue. D’après les informations de FcInter1908.it, relayées par Calcio Mercato, le bus transportant les joueurs interistes a été vandalisé à son arrivée aux abords de l’enceinte.

La suite après cette publicité

Le média italien explique que l’ambiance était assez tendue au passage du car nerazzurri, et que celui-ci a alors été visé par des jets de bouteilles et un bon nombre de sifflets. Aucun dommage n’a cependant été signalé, et les fans blaugranas ont ensuite acclamé leurs joueurs une fois ceux d’Antonio Conte passés.