Mercato : Manchester City veut tenter un nouveau gros coup avec un joueur à la mode

Rayan Aït-Nouri, Rayan Cherki et Tijjani Reijnders. Le mercato estival de Manchester City a démarré très fort, alors que les Cityzens avaient déjà frappé fort en hiver, s’offrant Omar Marmoush, Nico Gonzalez, Abdukodir Khusanov et Vitor Reis. Plus de 300 millions d’euros dépensés depuis le mois de janvier donc, avec un objectif évident : lancer un nouveau cycle avec une révolution dans l’effectif, et ce, pour se refaire après une saison assez mauvaise. Pour rappel, les Skyblues ont terminé troisièmes en Premier League, à 13 points du champion Liverpool, et ils sont sortis lors des fameux play-offs de Ligue des Champions contre le Real Madrid.

D’autres investissements sont à prévoir dans les prochaines semaines, surtout que le Mondial des Clubs s’est conclu plus rapidement que prévu avec cette élimination en huitièmes de finale contre Al-Hilal. Comme l’indique la presse italienne, c’est du côté de l’Inter que pourrait aller piocher Pep Guardiola pour choisir son prochain renfort, qui sort d’une très belle campagne européenne.

Un joli renfort

Selon la Gazzetta dello Sport, Manchester City convoite ainsi Denzel Dumfries, le joueur de couloir droit néerlandais de 29 ans, bourreau du FC Barcelone en Ligue des Champions. Les Catalans seraient d’ailleurs aussi intéressés. La publication italienne confirme que le joueur a une clause libératoire de 25 millions d’euros valable jusqu’au 15 juillet, une somme que les Cityzens sont prêts à mettre sur la table sans trop de problèmes, contrairement aux Blaugranas.

Une chose est sûre, le profil du joueur séduit Pep Guardiola, qui veut des joueurs de couloir rapides, tranchants et doués techniquement, capables de faire des différences tout au long d’un match devant. Manchester City devra donc prendre une décision finale concernant le paiement - ou non - de cette clause libératoire dans les jours à venir, mais les Cityzens pourraient bien faire un des gros coups du mercato estival.