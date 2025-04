Arsenal : la surprenante réaction de Mikel Arteta

Mikel Arteta avait la tête des mauvais jours après la défaite de son équipe à domicile dans cette demi-finale aller de Ligue des Champions. Cueillis à froid par un but d’Ousmane Dembélé dès la 4e minute, les Gunners ne sont jamais revenus dans la partie et ont dû s’incliner 1-0 à l’Emirates Stadium. L’euphorie laissée par la double victoire contre le Real Madrid au tour précédent est vite retombée.

«On méritait mieux, estime le coach espagnol sur Canal + après la rencontre, pas pessismiste non plus. Ce n’est que la mi-temps. C’est ce que j’ai dit après avoir battu le Real Madrid. Il faudra aller à Paris et gagner. C’est une demi-finale de Ligue des Champions, c’est toujours compliqué. Le contraire aurait été étrange» insiste-t-il jugeant les chances de chacune des deux équipes à «50/50». Arteta avait tout de même une pointe de déception.

Arteta n’a pas vu le mérite du PSG

«Pendant les 10 ou 15 premières minutes, nous avons eu du mal à prendre le rythme et à dominer comme nous le souhaitions, car nous sommes très efficaces à la récupération du ballon, et les récupérations nous ont posé quelques problèmes» poursuit le Basque, assurant au passage que son équipe avait largement dominé les débats. «Il n’y a rien eu d’autre que le but. C’est un moment très individuel qui compte à ce niveau.» Il n’a probablement pas revu l’action collective du PSG.

«Après ça, l’équipe a progressé de plus en plus et c’est décevant de ne pas avoir au moins fait match nul» retient surtout le technicien sur Amazon Prime. Si son analyse peut sembler étonnante, au moins, il n’a pas rejeté la faute sur l’arbitrage. «Je n’ai rien à dire à ce sujet. Ils (les arbitres) sont là pour faire leur travail du mieux possible. Parfois, nos opinions divergent sur certaines situations.» Ça n’a donc pas joué sur «les marges si faibles» entre les deux équipes.