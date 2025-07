Lucas Paqueta blanchi dans l’affaire des paris truqués

Victoire pour Lucas Paqueta. Visé par une enquête de la Fédération anglaise pour des soupçons de paris truqués depuis plusieurs mois (ses proches avaient parié sur un carton jaune lors d’un match entre West Ham et Aston Villa), l’international brésilien avait vu sa carrière prendre un nouveau sens lorsque son transfert à Manchester City avait finalement capoté. Mais plus que sa carrière sportive, c’est son intégrité qui avait été remise en cause. L’ancien joueur de l’OL a toujours clamé son innocence, et il vient d’obtenir gain de cause puisque son club de West Ham a annoncé qu’il avait été blanchi ce jeudi.

«West Ham United confirme qu’une commission de régulation indépendante a blanchi Lucas Paquetá des accusations de mauvaise conduite portées contre lui par la Fédération anglaise de football (FA) pour violation présumée de la règle E5. Le club a soutenu Lucas depuis le début d’une procédure longue et difficile. West Ham United ne fera aucun autre commentaire pour le moment», indique le communiqué du club. Ces derniers jours, The Times annonçait que la FA allait possiblement être amenée à rembourser les frais d’avocat de Lucas Paqueta, s’élevant à plus d’un million d’euros. Quant au journal The Daily Mail, il affirmait que West Ham souhaitait se séparer de son milieu offensif de 27 ans dès cet été.