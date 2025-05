FC Barcelone : mauvaise nouvelle pour Jules Koundé

Auteur d’une saison remarquable sous le maillot du FC Barcelone, Jules Koundé pourrait bien manquer certaines des échéances les plus importantes de son club en cette fin d’exercice. Sorti blessé juste avant la mi-temps lors de la demi-finale de Ligue des Champions contre l’Inter Milan ce mercredi soir, le Français semblait ressentir une gêne au niveau de la cuisse. Après intervention des soigneurs, il a dû céder sa place à Eric García. Alors que le Barça s’apprête à jouer des matchs aux résultats essentiels, le latéral droit pourrait bien en manquer certains.

Les Catalans s’apprêtent à vivre des jours très chargés : ce samedi, les Blaugranas affronteront Valladolid en Liga, avant de se déplacer à Giuseppe Meazza mardi pour la deuxième manche contre l’Inter. Et enfin, le 11 mai, ils recevront le Real Madrid dans un Clasico décisif pour la course au titre en championnat. Et selon Relevo, il sera très difficile pour Koundé d’être retour pour disputer ces rencontres, même en cas de légère déchirure. Un soulagement, peut-être, pour les Merengues, qui ont vu le tricolore les crucifier en finale de Coupe du Roi samedi dernier.