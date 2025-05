Lamine Yamal, l’élu adoubé par tout le monde du football

Si certains en doutaient, Lamine Yamal est bien parti pour marquer la décennie (et plus encore) de son empreinte. L’attaquant du FC Barcelone explose tout sur son passage et ce n’est pas Dimarco qui dira le contraire. Ce mercredi, en demi-finale de la Ligue des Champions, le jeune ailier de 17 ans, qui disputait son 100e match en pro (oui déjà) avec le Barça, a fait vivre un enfer au latéral gauche italien. Surtout, il a été déterminant dans la remontée des siens (3-3 score final). Alors que son équipe était menée de deux buts, il a sonné la révolte avec un numéro en solitaire.

La suite après cette publicité

17 ans et déjà le monde à ses pieds

Après avoir résisté au duel à l’épaule avec Marcus Thuram, Lamine Yamal s’est baladé dans la défense intériste et a placé un enroulé du gauche. Outre son but, l’international espagnol a été dans tous les bons coups offensifs de son équipe. Une prestation XXL qui a marqué les esprits. «J’essaie de m’amuser, je pense que c’est ça le secret. Je ne pense à rien et je donne le football que j’ai et j’essaie de faire en sorte que les gens prennent du plaisir à regarder un match de football. Je n’ai encore rien fait, j’ai encore beaucoup à faire et j’espère que je continuerai comme ça au match retour. J’y ai toujours pensé depuis le début de la saison à cette victoire en C1. J’ai une grande confiance en mon équipe et j’espère que ce sera le cas. Nous devons gagner des matchs comme celui-ci, pour renforcer la confiance de l’équipe, même si je pense que nous donnerons tout au match retour et que nous nous qualifierons», expliquait-il au micro de la CBS après la rencontre.

Mais si Lamine Yamal dégage une facilité déconcertante sur les terrains et qu’il semble presque banaliser ses performances, les autres acteurs du football n’ont pas manqué de saluer son match. Et ce mercredi, son talent a fait réagir aux quatre coins du monde. «Lamine Yamal ? Je n’ai pas vu un joueur comme lui depuis huit ou neuf ans. C’est un phénomène qui ne se produit que tous les 50 ans » expliquait Simone Inzaghi après la rencontre alors que Marcus Thuram tenait un discours similaire. «J’ai encouragé Dimarco et je lui ai dit que c’était normal que Lamine Yamal réussisse à passer, car c’est Lamine Yamal. Il va toujours passer quoi qu’on fasse. Il ne faut rien lâcher et continuer jusqu’à le fatiguer. Mais les joueurs comme ça, on ne les arrête pas tout seul, ce n’est qu’en équipe. Une prise à deux sur lui ? Une prise à onze peut-être». De son côté, Hansi Flick saluait aussi sa performance et en profitait pour répondre à Inzaghi. «Dans les grands matchs, on a pu voir la qualité de ce joueur, et aujourd’hui il l’a encore fait. C’est un joueur spécial et je suis content que le joueur qui arrive tous les 50 ans joue au Barça (rires).»

La suite après cette publicité

Même la concurrence est choquée

Au-delà des acteurs de la rencontre, Lamine Yamal a suscité l’admiration de tous, des anciens joueurs en passant par des concurrents en Coupe d’Europe ou en championnat. Ce que j’ai vu ce soir de sa part, c’est… ce n’est pas normal ! » lançait Thierry Henry alors que Micah Richards était aussi bluffé. «Lamine, c’est un plaisir de le voir. Honnêtement, tu es le meilleur joueur que j’ai vu à ton âge depuis Messi. Continue comme ça, c’est fantastique ». Son ancien coéquipier à Manchester City Samir Nasri était aussi sans voix après son match du jour.« Aujourd’hui chez Yamal, j’ai vu de tout. J’ai vu du Messi, du Neymar et même du Ronaldinho » alors que Rio Ferdinand était aussi dithyrambique. « Lamine Yamal est à un autre niveau, vraiment incroyable. »

Sur son compte Snapchat, même Erling Haaland a adressé un message. «Lamine Yamal est incroyable» a glissé le Norvégien au moment de son but. Même son de cloche pour Serhou Guirassy. L’attaquant de Dortmund a aussi été bluffé par son match. «Mais c’est qui ce gaminn ??» a-t-il lancé. De son côté, le jeune attaquant de Manchester United Alejandro Garnacho a aussi réagi et il a été très clair. «Lamine Yamal est le meilleur joueur du monde» a lancé l’attaquant argentin juste après la rencontre. À seulement 17 ans (il va avoir 18 ans en juillet), Lamine Yamal affiche un niveau dingue. Avec déjà 100 matches au compteur chez les Blaugranas, il comptabilise 22 buts et 33 passes décisives. Et il n’est pas près de s’arrêter là. L’Inter Milan est prévenu.