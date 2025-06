Brentford : Bryan Mbeumo a choisi son prochain club

Auteur de 20 buts et 9 passes décisives en 42 matches avec Brentford cette saison, Bryan Mbeumo (25 ans) est sur le point de quitter les Bees à moins d’un an de la fin de son contrat. Et alors que plusieurs clubs de Premier league veulent l’enrôler, l’international camerounais a donné son accord à Manchester United pour rejoindre le projet de Ruben Amorim, comme l’a informé The Athletic. De plus, le joueur a liké l’information via son compte Instagram.

Il reste donc aux dirigeants des Red Devils à se mettre d’accord avec ceux du club londonien. MU en faisait déjà l’une de ses priorités offensives et les Red Devils seraient même prêts à mettre 70 millions d’euros pour recruter le joueur formé à l’ESTAC. Après une saison ratée sur tous les plans, Manchester United compte être actif sur le marché des transferts cet été et devrait donc rafler la mise dans ce premier dossier.