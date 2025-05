Manchester United est prêt à casser sa tirelire pour Bryan Mbeumo

Cette saison, Manchester United a tout raté. Hormis un parcours assez brillant en Europa League où une place en finale semble acquise après leur large victoire à Bilbao lors du match aller des demi-finales (0-3), les Red Devils devront faire largement mieux l’année prochaine sur le sol national. Actuellement quinzièmes au classement en Premier League, les hommes de Ruben Amorim devront faire bien mieux offensivement. Alors que la défense a souvent été pointée du doigt à juste titre, le club le plus titré d’Angleterre se heurte également à un gros manque de réalisme face aux buts.

En effet, Joshua Zirkzee et Rasmus Hojlund peinent sérieusement à convaincre. Attiré cet été, le Néerlandais n’a pas su faire mieux que le Danois qui est en grande souffrance cette saison avec 9 buts en 47 apparitions. Un problème offensif qui a coûté cher aux Mancuniens et qui a le don d’agacer Ruben Amorim. Arrivé en novembre dernier, le coach portugais n’a pas caché qu’il souhaitait avoir du sang neuf à disposition en attaque la saison prochaine. Pour ce faire, les dirigeants mancuniens risquent d’être offensifs sur le marché des transferts cet été.

Manchester United est prêt à mettre 70 millions pour recruter Bryan Mbeumo

Ainsi, plusieurs joueurs ont été ciblés pour étoffer ce secteur et les noms de Viktor Gyokeres et Matheus Cunha reviennent avec insistance. D’après The Telegraph, le profil de Bryan Mbeumo plaît également beaucoup aux dirigeants mancuniens. Selon nos confrères, les Red Devils seraient même prêts à mettre 70 millions d’euros pour recruter le Camerounais. Pour rappel, le joueur formé à l’ESTAC réalise une superbe saison avec Brentford comme peuvent en témoigner ses 18 buts et 7 passes décisives en 38 matches.

De son côté, le natif d’Avallon n’a pas caché qu’il était prêt à passer un nouveau cap dans sa carrière cet été. Alors que plusieurs autres grosses cylindrées de Premier League sont à ses trousses, Mbeumo ne manque pas de courtisans et devra faire un choix judicieux pour la suite de sa carrière. Sous contrat jusqu’en 2026 avec les Bees, l’attaquant de 25 ans semble effectivement dans des conditions idoines pour un départ estival et semble assez mature pour tenter sa chance chez l’un des cadors de Premier League.