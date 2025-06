Manchester United : l’offre XXL pour Bryan Mbeumo refusée !

Cet été, Manchester United veut absolument étoffer son secteur offensif. En difficulté l’an dernier sur ce domaine, les Red Devils veulent du sang-neuf et l’achat de Matheus Cunha contre 75 millions d’euros n’a pas calmé les ardeurs mancuniennes sur ce mercato estival. Depuis plusieurs semaines, les dirigeants d’Old Trafford ont jeté leur dévolu sur Bryan Mbeumo. Auteur de 20 buts l’an dernier en Premier League, l’attaquant camerounais de Brentford est l’une des priorités offensives du club mancunien qui ne cesse de négocier.

La suite après cette publicité

Ce vendredi soir, la presse britannique explique que Manchester United a vu sa deuxième offre formulée à Brentford être refusée par le club londonien. Selon Sky Sports, cette offre de 73 millions d’euros ne suffit pas aux Bees qui souhaitent plus d’argent pour lâcher leur arme fatale. D’après la source britannique, les négociations se poursuivent entre les deux équipes.

United ne lâche rien

De son côté, le joueur a commencé à taper du poing sur la table. L’international camerounais a clairement fait savoir à sa direction qu’il voulait absolument rejoindre Manchester United cet été. C’est sa priorité. Selon les informations de The Athletic, le joueur a informé Tottenham qu’il ne quitterait Brentford cet été que pour les Red Devils. Un coup dur pour son ancien coach Thomas Frank qui a justement quitté Brentford cet été pour rejoindre les Spurs.

La suite après cette publicité

Reste maintenant à savoir si United va réussir à convaincre Brentford. D’après les indiscrétions du média anglais, Ruben Amorim apprécie énormément le profil de Mbeumo et a donc demandé à sa direction de faire le forcing pour se l’offrir. Et si Manchester United a les moyens de réaliser un gros deal sans pour autant vendre d’abord, le club a décidé de ne pas surpayer lors de ce mercato estival et veut donc minimiser les risques dans ses investissements. À suivre donc…