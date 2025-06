Akpom, Van den Boomen, Sosa… l’Ajax Amsterdam a banni 7 joueurs !

L’Ajax Amsterdam entame sa révolution. Après une fin de saison 2024-2025 cauchemardesque où les Lanciers ont laissé filer le titre sur le gong, au profit du PSV Eindhoven, le mythique club néerlandais veut rebondir. Dans cette optique, la direction a d’ores et déjà acté le départ de Francesco Farioli. Pour lui succéder, John Heintinga a lui posé ses bagages dans la capitale mais le board de l’Ajax ne compte pas s’arrêter là.

Déterminée à l’idée d’entamer un nouveau cycle, la direction sportive de la formation hollandaise a décidé de trancher dans le vif. Dès lors, les dirigeants, par le biais du directeur sportif Alex Kroes, ont signifié à plusieurs éléments que le club ne compterait pas sur eux la saison prochaine. Ce samedi, De Telegraaf indique ainsi que Chuba Akpom, Carlos Forbs, Borna Sosa, Kristian Hlynsson, Christian Rasmussen, Jay Gorter et Branco van den Boomen ont priés de trouver un point de chute.

Un message WhatsApp pour annoncer la nouvelle…

Le média précise que les sept hommes ont appris la nouvelle par le biais d’un message WhatsApp d’Alex Kroes. Pire encore, ces derniers ne sont dorénavant plus autorisés à utiliser les installations de l’équipe première. De Telegraaf ajoute que si John Heitinga a prévu un programme double, les sept joueurs ne seront pas autorisés à entrer dans De Toekomst avant la fin de la deuxième séance d’entraînement. Par ailleurs, les joueurs visés ont perdu leur place de stationnement dans le parking du club et il n’y a qu’un seul physiothérapeute disponible pour eux.

Des mesures radicales confirmant la volonté du club de voir Akpom & co changer d’air au plus vite. Revenu d’un prêt de six mois au LOSC (14 matches, 3 buts), Akpom va donc devoir trouver un nouveau challenge, deux ans seulement après sa signature en provenance de Middlesborough. Blessé au dos de longue date, l’ex-milieu de Toulouse Van den Boomen (29 ans) devra lui aussi rebondir au sortir d’une saison compliquée où il n’a disputé que 12 rencontres d’Eredivisie…