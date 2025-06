Olivier Boscagli quitte officiellement le PSV Eindhoven

Après six saisons marquantes au PSV Eindhoven, Olivier Boscagli (27 ans) s’apprête à relever un nouveau défi. En fin de contrat, le défenseur central formé à Nice va quitter librement le club néerlandais, avec qui il a disputé 204 matchs toutes compétitions confondues. Selon les dernières rumeurs de la presse anglaise, il serait attendu dans les prochaines heures à Brighton en Premier League.

Arrivé au PSV à l’été 2019 en provenance de l’OGC Nice, Boscagli s’est imposé au fil des saisons comme un cadre de l’équipe. D’abord utilisé comme latéral gauche, il s’est rapidement affirmé dans l’axe, jusqu’à devenir un pilier de la défense. En six ans aux Pays-Bas, il a inscrit 11 buts et délivré 13 passes décisives, devenant l’un des joueurs les plus réguliers du club.