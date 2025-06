PL : Tottenham réclame 13 millions d’euros au propriétaire de United

Alors qu’INEOS, propriétaire de Nice, Manchester United et de la structure cycliste éponyme, était sponsor de Tottenham, le patron et propriétaire de ces différentes entités Jim Radcliffe se voit accusé par Tottenham d’avoir rompu unilatéralement le contrat de sponsoring qui les liait. Le club londonien a même attaqué en justice le propriétaire de Manchester United, tombé en finale de Ligue Europa contre ces Spurs.

Selon The Times, Tottenham réclame une somme d’environ 13 millions d’euros, qui se décompose en 6 millions pour les paiements de l’année dernière, 6 autres millions pour les saisons à venir et un peu moins de 500 000 euros d’intérêts. «Nous avions le droit contractuel de résilier notre contrat de partenariat et en décembre 2024, nous avons exercé ce droit. Comme toute entreprise, nous devons être vigilants quant à notre fonctionnement et à l’investissement de nos budgets marketing. Il est tout à fait normal que les partenariats soient régulièrement réévalués, et nous avons décidé que celui-ci ne nous convenait pas», a énoncé INEOS dans un communiqué.