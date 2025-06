Trois cadors anglais s’arrachent une pépite à 80 millions !

Après les départs de Dean Huijsen et Milos Kerkez, et le probable d’Ilya Zabarniy, un nouveau joueur pourrait plier bagage du côté de Bournemouth cet été : Antoine Semenyo. Évalué à plus de 70 millions d’euros par son club, Semenyo reste sur un exercice 2024-2025 particulièrement prolifique, avec 13 buts et six passes décisives en 41 rencontres disputées toutes compétitions confondues.

De quoi ramener sur les cotes du club certaines formations comme Tottenham, qui cherche à doter son nouvel entraîneur Thomas Frank d’un effectif pour lutter avec le haut du tableau, ou encore Newcastle, qui a coché le nom de l’international ghanéen après l’échec du dossier Anthony Elanga. Manchester United considère également Semenyo comme une alternative en cas de non-signature de Bryan Mbeumo, en provenance de Brentford. Une chose est sûre, on n’a pas fini d’entendre parler d’Antoine Semenyo cet été.