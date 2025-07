La Juventus veut échanger 3 joueurs pour un indésirable de Manchester United !

Après une saison 2024-2025 marquée par de profondes désillusions — une 15ème place décevante en Premier League et une finale de Ligue Europa perdue contre le rival anglais de Tottenham — Manchester United aborde ce mercato estival avec une pression maximale. Le club, en quête de stabilité et de renouveau, doit impérativement reconstruire un effectif à la hauteur de ses ambitions historiques. L’arrivée de Ruben Amorim sur le banc en pleine saison était perçue comme un tournant stratégique, misant sur un football plus structuré et exigeant, mais pour cela, un renouvellement profond de l’effectif est nécessaire. Plusieurs joueurs, jugés non indispensables ou trop coûteux, comme Jadon Sancho ou Antony, sont poussés vers la sortie, tandis que les dirigeants cherchent à attirer des profils capables d’apporter de la régularité, de la personnalité et du rendement immédiat.

Le chantier est immense : la défense manque de garanties, le milieu souffre d’un manque de créativité constante et l’attaque peine à concrétiser, malgré l’émergence de quelques jeunes. Le recrutement d’un avant-centre de calibre européen et d’un milieu axial complet figure en haut de la liste, tout comme l’intégration de joueurs plus disciplinés tactiquement. À cela s’ajoute la nécessité de vendre intelligemment pour alléger la masse salariale et éviter les erreurs des mercatos précédents. Manchester United joue donc gros cet été : sans une refonte cohérente, le club pourrait s’enliser encore davantage dans la crise sportive et institutionnelle qui le mine depuis plusieurs saisons. Mais un sacré coup de pouce pourrait venir d’Italie avec une folle rumeur que le Daily Mail a relayée dans ses colonnes.

La Juve prête à lâcher 3 joueurs !

Face à l’impasse provoquée par la brouille publique entre Jadon Sancho et Erik ten Hag l’an dernier, Manchester United cherche toujours une porte de sortie pour un ailier désormais indésirable – et la Juventus a flairé l’occasion. Selon le Daily Mail, le club turinois a glissé dans les discussions une proposition audacieuse : insérer trois joueurs dans un échange potentiel. D’abord Douglas Luiz, ex-sentinelle d’Aston Villa (et formé à Manchester City), dont la cote reste élevée malgré une mise à l’écart prolongée en Serie A. Ensuite Dušan Vlahović, l’attaquant serbe de 25 ans qui cherche toujours une porte de sortie après ses 17 réalisations en 44 matches la saison passée. Et enfin l’ancien latéral droit du LOSC, Timothy Weah. L’idée serait de compenser tout ou partie de l’indemnité de transfert et, surtout, de réduire l’effort salarial exigé pour Sancho, encore lié à Old Trafford jusqu’en 2026 à hauteur d’environ 295 000 € par semaine – un chiffre que même la Vieille Dame rechigne à assumer dans son intégralité. Pour United, la manœuvre s’inscrit dans une stratégie plus large de purge salariale et de reconstruction offensivement, Ruben Amorim n’envisageant pas de réintégrer Sancho malgré son prêt correct au Borussia Dortmund.

Le problème ? Les Red Devils doivent composer avec un marché frileux : Naples s’est récemment retiré faute d’accord sur les émoluments, Dortmund a fermé la porte via son directeur sportif Sebastian Kehl, et les discussions avec Chelsea n’ont jamais dépassé le stade d’un prêt assorti d’une option à prix réduit. La Juve, désireuse de rajeunir son effectif sans grever sa trésorerie, verrait dans Sancho un pari à relancer, mais ne transigera pas sur la structure financière. Résultat : l’échange tripartite reste une hypothèse séduisante sur le papier, mais dépendra de la volonté de United d’absorber une partie du salaire de l’ailier anglais et de trouver un terrain d’entente sur la valorisation de Luiz, Vlahović et Weah. Alors que le mercato bat son plein, ce dossier illustre la complexité des échanges de joueurs à très haut salaire dans le football moderne. Si Manchester United veut réellement tourner la page Sancho, il lui faudra faire preuve de souplesse financière — ou trouver un club prêt à croire encore au potentiel du joueur, malgré deux saisons en demi-teinte.