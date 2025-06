Chelsea : Enzo Maresca ferme la porte à un départ d’Acheampong

À seulement 19 ans, le polyvalent défenseur de Chelsea Josh Acheampong est en train de faire son trou, au milieu de l’effectif pléthorique de son club formateur. De quoi attiser l’intérêt de géants anglais et européens prêts à lui offrir un temps de jeu plus régulier, comme le Borussia Dortmund, Newcastle ou encore Tottenham, selon le Daily Mail. Mais pour Enzo Maresca, manager de Chelsea, un départ n’est pas à l’ordre du jour.

La suite après cette publicité

«Les clubs que vous avez mentionnés, ils ont un intérêt pour Josh, mais nous aussi on a un intérêt pour Josh. C’est un très bon joueur, et tout club aime les bons joueurs», a développé le tacticien italien, qui a aligné Acheampong titulaire lors de la dernière rencontre de Coupe du monde des clubs entre Chelsea et l’Espérance de Tunis, remportée par les Blues.