La nouvelle stratégie payante du FC Barcelone avec les talents de la Masia

Référence mondiale au niveau de la formation, la Masia est une vraie pépinière à talents. Cette saison, Iñaki Peña, Pau Cubarsi, Alejandro Baldé, Gerard Martin, Hector Fort, Marc Casado, Marc Bernal, Gavi, Fermin Lopez, Ansu Fati et Lamine Yamal auront participé à cette saison 2024/2025 de grande qualité des Blaugranas. Sur les dernières années, ces nombreux joueurs sont sortis au fur et à mesure du centre de formation catalan et ont su prendre une place plus ou moins importante dans l’effectif.

La suite après cette publicité

Pour autant, tous les talents du FC Barcelone n’ont pas forcément la chance d’avoir du temps de jeu en équipe première et le passage de la Masia à l’échelon supérieur n’est pas toujours évidente. Cela, Deco le directeur sportif l’a bien compris et n’a pas hésité à vendre certains éléments au bon moment afin d’obtenir une belle compensation financière. Ainsi, sur les deux dernières années, le FC Barcelone a récolté 60M€ grâce à ses jeunes de la Masia comme le rapporte Marca.

La suite après cette publicité

60M€ récoltés en 2 ans

L’exemple le plus récent, c’est celui du latéral gauche Alex Valle. Bloqué par la concurrence d’Alejandro Baldé et Gerard Martin, le joueur de 21 ans a été prêté à Côme après une expérience au Celtic Glasgow. Après 15 apparitions, le club italien a décidé de payer sa clause libératoire de 6 millions d’euros. Un retour sur investissement intéressant comme celui de Nico Gonzalez. Révélé en même temps que Gavi, le milieu a été vendu au FC Porto pour 8 millions d’euros à l’été 2023. Vendu l’hiver dernier à Manchester City, il a rapporté 13,3 millions d’euros supplémentaires grâce à un pourcentage sur sa vente.

D’autres éléments intéressants ont rapporté de l’argent depuis la nomination de Deco comme Chadi Riad qui est parti pour 9M€ à Crystal Palace, Ez Abde qui a rapporté 7,5M€ avec son départ au Real Betis ou Marc Guiu qui a ramené 6M€ avec son transfert à Chelsea. Unai Hernandez a été vendu pour 5M€ à Al-Ittihad tandis qu’Estanis Pedrosa est allé à la Sampdoria pour 3M€. Une stratégie qui s’est amplifiée, notamment avec l’arrivée de Bojan Krkic pour superviser les joueurs prêtés et qui permet au Barça de s’offrir une nouvelle source de revenus.