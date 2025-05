Ryan Babel débarque dans la Kings League France

Retraité des terrains à l’âge de 37 ans, Ryan Babel va rechausser les crampons. L’ancien attaquant de l’Ajax Amsterdam débarque dans la Kings League France et rejoint l’équipe des Panam All Starz en tant que wild card.

La suite après cette publicité

« On est l’équipe du peuple… mais faut croire que le peuple a le bras long. Ryan Babel rejoint le Panam All Starz ce dimanche.Une légende du foot hollandais, une vraie tête d’affiche dans notre course à la Coupe du Monde », indique l’équipe sur ses réseaux sociaux.