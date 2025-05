Mercato : une nouvelle star est prête à tout pour rejoindre le FC Barcelone

La fin de saison s’annonce passionnante pour le FC Barcelone. Les troupes d’Hansi Flick ont réussi à remporter la Copa del Rey face à l’ennemi juré le week-end dernier, et sont en passe d’en faire de même en championnat, avec quatre points d’avance sur les Merengues à cinq journées de la fin de la Liga. En Ligue des Champions, les Blaugranas ont aussi toutes leurs chances et un triplé n’est donc clairement pas à écarter…

Et forcément, même si le club traverse toujours une crise financière qui rend pratiquement impossible l’arrivée de gros joueurs sans ventes préalables, le Barça est redevenu très intéressant pour les joueurs. Ces derniers temps, ils ont été nombreux à se proposer au club catalan, à l’image de Mohamed Salah (Liverpool) ou de Jonathan David (LOSC), conscients qu’évoluer dans le collectif d’Hansi Flick aux côtés de joueurs comme Pedri ou Lamine Yamal leur permettrait de s’éclater sur le terrain et de prétendre à des titres.

Il est prêt à faire des sacrifices

Un autre joueur a été séduit. Comme l’indique The Mirror, Marcus Rashford souhaite ainsi rejoindre la Catalogne. Prêté à Aston Villa par Manchester United, il ne devrait pas rester à Birmingham et il se cherche déjà un avenir, conscient qu’il ne pourra pas jouer chez les Red Devils tant que Ruben Amorim est là. Il est même prêt à faire de gros sacrifices sur le plan salarial pour pouvoir rejoindre le leader du championnat espagnol, lui qui est blessé et risque de ne plus jouer de la saison.

Aston Villa a une option d’achat d’un peu plus de 40 millions d’euros, mais le joueur ne souhaite visiblement pas continuer l’aventure. Depuis son arrivée à Villa Park lors du mercato hivernal, Marcus Rashford (27 ans) a eu du mal à convaincre malgré quelques coups d’éclat, avec 4 buts et 4 passes décisives en 17 rencontres toutes compétitions confondues. Reste aussi à connaître la position du Barça qui, en plus de la problématique financière, ne serait visiblement pas à la recherche de renfort pour son secteur offensif selon la presse catalane…