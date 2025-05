FC Barcelone : la réaction étonnante d’Hansi Flick après le nul contre l’Inter

C’est un match qui va assurément marquer les esprits cette saison. Dans la demi-finale aller de Ligue des champions, le FC Barcelone et l’Inter Milan se sont quittés sur un match nul (3-3) riche en rebondissements. La formation italienne avait ouvert le score après 30 secondes de jeu à peine grâce à Marcus Thuram et avait même doublé la mise un peu plus tard. Mais à domicile, le Barça avait pu compter sur un Lamine Yamal XXL pour sonner la révolte et permettre à son équipe de revenir dans la partie.

Finalement, les deux équipes se sont quittées sur un match nul logique et tout reste à faire lors du match retour. Avec la suppression de la règle du but à l’extérieur, l’Inter, malgré ses 3 buts à Barcelone, n’a pas vraiment pris une option ce mercredi. Et du côté du Barça, ce nul prolifique ne semble pas inquiéter Hansi Flick. Le technicien allemand, après la rencontre, a tenu un discours plus que positif estimant que, malgré les trois buts encaissés, son équipe avait réalisé le match parfait ou presque.

Hansi Flick ne se concentre que sur le positif

« Nous n’avons pas très bien commencé, en encaissant deux buts, mais nous sommes revenus et avons très bien joué en seconde période. C’était formidable pour les supporters ; c’est la première rencontre entre les deux équipes, et nous devons gagner à Milan. C’est une finale avant la finale », a-t-il ainsi expliqué. Relancé sur la fébrilité défensive de son équipe, l’ancien coach du Bayern Munich a préféré souligner le niveau de jeu de son adversaire ce mercredi soir. « Nous parlons d’une demi-finale de Ligue des champions, avec de grandes équipes. Elles ont de l’expérience, l’Inter a eu l’avantage sur coups de pied arrêtés, ils ont très bien joué et ils en ont profité. Nous devons prendre note. Ils ont des joueurs très grands et dangereux sur coups de pied arrêtés, mais j’apprécie la façon dont mon équipe a joué et réagi »

Pour le match retour, Hansi Flick a profité de la conférence de presse pour mettre un peu la pression sur l’Inter Milan. Il a notamment estimé que son adversaire du soir ne pourrait pas se contenter de défendre lors du retour devant son public. « Ce sont des équipes différentes, mais je pense aussi que l’Inter ne peut pas se contenter de défendre, il doit marquer. C’est une demi-finale, et c’est pourquoi nous affrontons les quatre meilleures équipes d’Europe. Il est important pour nous de jouer de la même manière, en croyant en nos capacités, et j’espère que 90 minutes suffiront pour atteindre la finale » Réponse mardi prochain mais cette première manche a annoncé la couleur.