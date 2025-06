Neymar a enfin choisi son club pour la saison prochaine !

« Nous n’avions qu’une seule offre pour que Neymar participe à la Coupe du Monde des Clubs, et c’était Fluminense. Il (Mario Bittencourt, le président de Fluminense, ndlr) est venu me voir et m’a demandé de parler à Neymar. Les conversations que nous avons sont très ouvertes ». Marcelo Teixeira, président de Santos, confiait récemment que Fluminense était venu aux nouvelles pour recruter Neymar. « Est-ce que Neymar a un marché ? Oui, il en a un », confiait de son côté son sulfureux père.

Il faut dire que tout indiquait que l’ancienne vedette du PSG allait être un des gros feuilletons de l’été. Son contrat avec Santos expire à la fin de ce mois de juin, et certains clubs, notamment ceux participant à la Coupe du Monde des Clubs, veulent l’enrôler. Surtout que le joueur, malgré quelques pépins physiques ces dernières semaines l’ayant empêché de jouer lors du championnat national, est de retour à un niveau assez intéressant. Lors du championnat paulista, il avait par exemple inscrit 3 buts et délivré 3 passes décisives en 7 rencontres.

La décision est prise

Mais voilà que la presse brésilienne vient de dévoiler une petite bombe. Alors que les négociations entre le clan Neymar et Santos commençaient à s’éterniser, le joueur a pris une décision : prolonger son contrat avec le club. C’est ce qu’indique le sérieux média R7. Il va prolonger jusqu’à la fin de l’année 2026, soit une prolongation d’un an et demi et la fin de la Serie A 2026 (les saisons suivent le calendrier des années naturelles au Brésil).

Actuellement souffrant du Covid, le Brésilien devrait signer son nouveau contrat dans les prochains jours, une fois remis sur pattes. De plus, Neymar devrait recevoir une augmentation salariale, et la direction du club a réglé un conflit existant avec le père du joueur en rapport avec les droits à l’image du numéro 10. Il n’y aura donc pas de feuilleton Neymar cet été, ni de retour en Europe…