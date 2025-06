PSG : les mots forts de Kylian Mbappé sur l’équipe

Dans un entretien accordé à Téléfoot ce dimanche, Kylian Mbappé est revenu sur l’actualité chaude de l’équipe de France et… du PSG. L’attaquant du Real Madrid, comme ce samedi en conférence de presse, a été interrogé sur le sacre parisien en finale de C1 et sur la manière dont il avait vécu ça, un an seulement après son départ du club de la capitale.

«Je l’ai très bien vécu. J’étais au Maroc, il faisait chaud (rires). Je suis très content pour les gens du club. C’est une équipe qui a beaucoup souffert, j’ai connu toutes les étapes sauf celle-là. J’ai pas mal d’amis dans l’équipe. Si on ne parle que terrain, c’était la meilleure équipe d’Europe et c’est celle qui méritait de gagner cette année. Félicitations à eux. C’est devenu l’équipe à battre, car tout le monde te regarde beaucoup plus maintenant. Et l’année prochaine, tout le monde voudra regagner cette Coupe. » Dossier clos.