L1 : trois joueurs sanctionnés après la journée contre l’homophobie

La commission de discipline de la LFP a tranché : Nemanja Matic, Ahmed Hassan et Jonathan Gradit écopent de sanctions après leurs comportements respectifs lors de la journée contre l’homophobie organisée le 17 mai. Matic et Hassan, qui avaient masqué les symboles arc-en-ciel sur leurs maillots, ont écopé de quatre matchs de suspension, dont deux avec sursis. Ils devront participer à des actions de sensibilisation dans les six mois à venir.

De son côté, Jonathan Gradit a été suspendu pour un match après avoir tenu une insulte jugée homophobe dans le couloir des vestiaires face à Monaco. Sébastien Deneux, président de la commission, a pris la parole après ces décisions : «ils ont accepté cette idée d’une action de sensibilisation sur le thème de la lutte contre l’homophobie. Pour autant, la commission veut s’inscrire de manière ferme dans la campagne menée par la LFP. À notre niveau, on punit tout de même des joueurs qui ne jouent pas le jeu.»