PSG : Luis Enrique se méfie de Botafogo

C’est dans un costume d’immense favori que le PSG se présentera cette nuit au Rose Bowl de Los Angeles. Cinq jours après la claque infligée à l’Atlético de Madrid dans cette même enceinte (4-0), les joueurs de Luis Enrique défieront à présent Botafogo. Le club de John Textor, vainqueur des Seattle Sounders lors de la première journée (2-1), fera office d’outsider face aux champions d’Europe. Mais malgré ce statut de colosse, Luis Enrique s’est montré très méfiant avant la rencontre.

Présent en conférence de presse à la veille de la partie, l’entraîneur espagnol l’a jouée modeste : « c’est très bien de jouer contre des équipes de haut niveau. Botafogo a une grande histoire, a gagné la Copa Libertadores. Je suis sûr que jouer contre nous sera une grande motivation pour eux. On se prépare comme d’habitude, on n’a pas changé grand-chose, même quand on joue contre une équipe de haut niveau. La préparation est la même. Il faudra être prêts à tous les rebondissements possibles pendant le match. » Si les Parisiens possèdent un effectif bien mieux garni, reste à voir quel sera l’état de forme des rouges et bleus, alors que le choc contre l’Atlético s’était déroulée sous un soleil de plomb et une chaleur étouffante.