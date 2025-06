OL : John Textor réagit enfin au décès de Bernard Lacombe

Décédé mardi, Bernard Lacombe laisse un immense vide à tous les amoureux de l’Olympique Lyonnais, anciens partenaires, joueurs, dirigeants ou simples supporters. Si beaucoup lui ont rendu hommage à travers des messages sur les réseaux sociaux ou des prises de parole, il manquait encore la réaction officielle du patron de l’Olympique Lyonnais, John Textor. C’est chose faite, via une publication sur Instagram.

«Bernard Lacombe a marqué l’histoire de l’OL en tant que joueur exceptionnel et technicien remarquable. Il restera à jamais une véritable légende de notre club et du football. Mes pensées les plus sincères vont vers sa famille et ses proches. Nous rendrons à Bernard Lacombe le plus bel hommage lors du premier match à domicile de la saison prochaine, et nous lui dédierons un lieu à sa mémoire au Groupama Stadium», a ainsi écrit John Textor, qui prévoit donc un hommage à la hauteur de ce que représentait Bernard Lacombe pour l’OL.