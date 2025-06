Grégory Thill est le nouveau responsable de la cellule recrutement à Strasbourg

Loïc Désiré parti du côté du Stade Rennais, Strasbourg lui cherchait un successeur. Le club alsacien a trouvé chaussure à son pied puisqu’il vient d’annoncer la venue de Grégory Thill «en tant que responsable de la cellule de recrutement.»

La suite après cette publicité

Après sa carrière d’attaquant, il devenu recruteur au RC Lens, avant d’être promu directeur technique des Sang et Or. «J’arrive avec beaucoup d’envie et d’humilité, pour travailler en équipe et m’inscrire dans la durée», affirme l’intéressé, qui débarquera le 15 juillet prochain.