AS Monaco : l’AC Milan s’intéresse à un cadre

C’est un véritable jeu de chaises musicales qui s’organise à l’AC Milan au poste de latéral. À gauche, malgré l’échec du deal avec l’Atlético de Madrid, Théo Hernandez devrait tout de même quitter San Siro au cours de l’été. Dans le couloir, il y a également un autre chantier : Kyle Walker, qui n’a pas convaincu, est reparti de son prêt à Manchester City, tandis que les jeunes Alexis Saelemaekers et Filippo Terracciano semblent peut-être encore un peu tendres. Emerson Royal a lui été placé sur le marché des transferts. Seul Alex Jimenez convainc le club lombard à ce poste.

La suite après cette publicité

Et pour le renforcer, Calcio Mercato affirme que les dirigeants rossoneri pensent à un nom venu de Ligue 1 : Vanderson. Le Brésilien, débarqué à l’hiver 2022 à l’AS Monaco, n’en finit plus d’impressionner sur les terrains hexagonaux, et sort d’une grosse saison. Le jeune joueur de 23 ans n’est pas le seul à se trouver sur la short-list monégasque. On y trouve également l’Espagnol d’Almeria Marc Pubill, mais aussi le Strasbourgeois Guela Doué.