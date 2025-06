Portugal : Francisco Conceição a imité son père

Francisco Conceição a vécu une soirée exceptionnelle ce mercredi soir. Entré en jeu lors de la seconde période de la demi-finale de Ligue des Nations entre le Portugal et l’Allemagne, le joueur de la Juventus a inscrit un but absolument sensationnel au terme d’un joli rush en solitaire. Et l’intéressé semblait très heureux de ce but, qui lui a visiblement fait beaucoup penser à son père.

Interrogé à l’issue du succès portugais (2-1), l’attaquant de 22 ans a expliqué apprécier le fait d’avoir marqué près de 25 ans après une performance XXL de son père contre ces mêmes Allemands : «je suis très fier, parce que j’ai aidé l’équipe à se hisser en finale. Je suis content de marquer contre l’Allemagne, 25 ans après le triplé de mon père (3-0 à l’Euro 2000). Je parle tous les jours avec mon père. Aujourd’hui (mercredi), aussi je lui ai parlé. Il m’a souhaité bonne chance et m’a dit de faire de mon mieux pendant le match. C’est un moment d’inspiration. Je savais quand j’ai frappé la balle qu’elle allait dans le but.» Un joli clin d’œil.