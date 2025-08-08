Bayern Munich : Kingsley Coman dans le viseur d’Al-Nassr

Al-Nassr s’attaque désormais à Kingsley Coman. Selon les informations du journaliste Fabrizio Romano, le club saoudien a entamé les discussions avec le Bayern Munich pour recruter l’ailier français de 29 ans. Coman est la nouvelle priorité d’Al-Nassr pour renforcer son couloir offensif cet été. Après le solide renfort João Félix et l’arrivée imminente d’Iñigo Martínez, le club entend frapper un nouveau grand coup en attirant un joueur expérimenté, rapide et décisif. L’été dernier, Kingsley Coman avait préféré rester en Europe, malgré les intérêts de l’Arabie saoudite.

Auteur de 7 petits buts en 41 matchs cette saison au Bayern, Coman pourrait être tenté par un nouveau défi hors d’Europe. À 29 ans, l’ancien Parisien a encore de belles années devant lui, et Al-Nassr souhaite l’ajouter à une attaque déjà impressionnante, dans un mercato XXL qui ne faiblit pas en Arabie saoudite. Pourtant, tout laisse à croire que c’est l’année ou jamais pour reprendre sa place de titulaire. Avec l’arrivée de Luis Díaz à gauche, qui remplace numériquement Leroy Sané, et Olise qui jouera dans l’axe en 10 durant la longue absence de Musiala, le couloir droit est libre et Coman pourrait très bien l’occuper, comme cela a été le cas contre les Spurs ce jeudi (4-0). Le natif de Paris a d’ailleurs inscrit le second but du Bayern. Seul Gnabry pourrait le concurrencer, mais lui aussi n’a inscrit que 7 petits buts la saison passée et n’a pour le moment aucune avance sur le Français. Avec Al-Nassr, Coman serait aussi titulaire sur le couloir droit, tandis que Mané occupera celui de gauche.Affaire à suivre.