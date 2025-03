Bayern Munich : Kingsley Coman veut signer en Arabie saoudite

Et si cette saison était la dernière de Kingsley Coman au Bayern Munich ? L’international français semble arriver à la fin d’un cycle avec le club allemand. Auteur de 6 buts et 4 passes décisives en 33 matches cette saison, le Français reste toujours un joueur irrégulier. Et selon les informations de Sky Germany, le Bayern Munich, qui n’était pas contre s’en séparer l’été dernier, est désormais ouvert à un départ cet été.

C’est aussi le choix du joueur qui souhaite aussi relever un nouveau défi. À en croire les informations du média allemand, l’ailier de 28 ans envisage sérieusement de rejoindre l’Arabie saoudite pour un dernier gros contrat. Liverpool est bien venu aux renseignements mais la piste est toujours peu concrète. Les Bavarois, qui veulent se libérer d’un gros salaire, espèrent récupérer au moins 30 à 40 millions d’euros dans cette opération. À suivre donc…