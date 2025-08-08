Menu Rechercher
LOSC : ça s’accélère pour Bafodé Diakité à Bournemouth

Par Santi Aouna - Dahbia Hattabi
Bafodé Diakité avec le LOSC. @Maxppp

Ce vendredi, le PSG a trouvé un accord avec Bournemouth pour le transfert d’Illia Zabarnyi. L’Ukrainien va signer un bail de 5 ans selon nos informations. Le départ imminent de Zabarnyi pour Paris va débloquer les choses pour les Cherries, qui vont pouvoir avancer sur sa succession. Et ils ont déjà un nom en tête.

Ce n’est pas un secret, ils pistent Bafodé Diakité. Ce dernier est déjà d’accord avec les Anglais selon nos informations. Les deux clubs doivent encore s’entendre mais Bournemouth se rapproche des 40 M€ demandés par Olivier Létang et son club nous a-t-on fait savoir. L’opération pourrait même être réglée durant le week-end.

Pub. le - MAJ le
