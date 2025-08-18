Menu Rechercher
Premier League

Une pépite de Liverpool vers Bournemouth pour 29 M€

Ben Doak @Maxppp

Il faisait partie des joueurs que Liverpool souhaitait vendre pour financer son mercato XXL. Ben Doak, jeune attaquant de 19 ans, est en passe de quitter les Reds et de s’engager avec Bournemouth, selon des informations révélées par Sky Sports. Les deux clubs ont trouvé un accord ce week-end autour d’un transfert estimé à près de 29 millions d’euros.

L’international écossais (6 sélections) a déjà terminé la première partie de sa visite médicale ce lundi. Le champion d’Angleterre disposera d’une option de rachat. Prêté à Middlesbrough la saison dernière, Ben Doak a inscrit trois buts et délivré sept passes décisives en 24 rencontres disputées en Championship.

