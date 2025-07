Le Mexique renverse les États-Unis et remporte la Gold Cup

Tenant du titre et plus grand palmarès du football nord-américain, le Mexique a remporté la dixième Gold Cup de son histoire, grâce à une victoire renversante face aux États-Unis (2-1) ce dimanche à Houston. C’est le milieu de terrain de West Ham, Edson Álvarez, qui a validé ce succès avec un coup de casque à la 77e minute de jeu. But analysé et confirmé par la VAR. Malgré une ouverture du score précoce par Chris Richards, défenseur de Crystal Palace, les hommes de Mauricio Pochettino se sont rarement montrés dangereux pendant la rencontre. Les Mexicains ont égalisé peu avant la demi-heure de jeu par l’avant-centre Raúl Jiménez, lancé en profondeur par Marcel Ruíz (27e).

Diogo Jota, décédé jeudi dernier avec son frère dans un accident de la route, n’a pas été oublié durant la rencontre. Coéquipier du Portugais lorsqu’ils évoluaient tous les deux à Wolverhampton entre 2018 et 2020, le buteur mexicain lui a rendu hommage avec un maillot floqué du nom de Jota et du numéro 20 qu’il portait à Liverpool. «Il a été un coéquipier génial durant deux années chez les Wolves, s’est ensuite rappelé Jiménez. On se voyait souvent, on a partagé des moments merveilleux là-bas et on faisait partie des joueurs clés dans les bons résultats des Wolves. C’est très dur d’apprendre cette nouvelle de quelqu’un qui était si proche et un très bon ami.»