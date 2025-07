EdF (F) : Wendie Renard règle ses comptes après sa non-sélection

Écartée de la liste des 23 joueuses retenues pour l’Euro 2025 en Suisse, Wendie Renard est sortie du silence. L’ancienne capitaine de l’équipe de France, interrogée par L’Équipe et Martinique La Première, a exprimé son incompréhension face à cette décision. «C’est un choix du sélectionneur, je dois le respecter… mais c’est incompréhensible», a-t-elle déclaré. Avec 168 sélections et 39 buts en équipe nationale, Wendie Renard affiche l’un des plus beaux palmarès des Bleues. Pourtant, son expérience et son statut n’ont pas suffi pour convaincre Laurent Bonadei, qui l’a informé en amont sans justification claire selon la joueuse.

À 34 ans, celle qui a porté le maillot de l’OL toute sa carrière reste marquée, même si elle souhaite le meilleur à cette équipe de France. Le brassard de capitaine est désormais entre les mains de Griedge Mbock, son ex-coéquipière à Lyon, désormais au PSG. Renard, elle, ne ferme pas la porte à un retour, mais confesse une profonde blessure : «il y a de l’injustice… seul Dieu sait pourquoi je ne suis pas dans cette liste.»