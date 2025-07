Tout ce qu’il faut savoir sur l’Euro Féminin 2025

Qui va succéder à l’Angleterre ? C’est la question que tout le monde se pose avant le lancement de l’Euro Féminin 2025 ce mercredi. L’autre interrogation est de savoir si le succès sera aussi au rendez-vous dans les tribunes. Car la dernière édition, remportée en 2022 par l’Angleterre à domicile à Wembley, a été une réussite à ce niveau-là. En effet, «574 865 fans ont assisté aux 31 matches, soit plus du double du précédent record», rappelle l’UEFA sur son site officiel. La finale avait notamment réuni 87 192 spectateurs. La Suisse, qui organise ce tournoi du 2 au 27 juillet prochain dans huit villes (Bâle, Berne, Genève, Zürich, Saint-Gall, Lucerne, Sion et Thoune); compte faire encore mieux. Pour cela, le pays hôte a mis toutes les chances de son côté en pratiquant des prix attractifs.

L’UEFA précise que des places, incluant le voyage en train gratuit en Suisse pour tous les détenteurs du précieux sésame, étaient disponibles à partir de 25 CHF, soit environ 26,7 €. Il devrait donc y avoir pas mal de monde dans les gradins pour assister au tournoi qui débute ce mercredi à 18 heures à l’Arena Thun avec une rencontre opposant l’Islande à la Finlande dans le groupe A. A 21 heures, c’est le pays hôte qui entrera en scène face à la Norvège au Parc Saint-Jacques de Bâle. Une enceinte qui accueillera également la finale à la fin du mois. Mais nous n’en sommes pas là. Il y a beaucoup de chemin à parcourir pour les seize meilleures nations du Vieux continent, qui sont actuellement sur la ligne de départ et comptent bien remporter cette compétition.

L’Angleterre veut garder sa couronne

Elles sont réparties en 4 groupes de 16 équipes. Outre le groupe A dont nous venons de vous donner la composition, l’Espagne, le Portugal, la Belgique et l’Italie croiseront le fer dans le groupe B. Le groupe C, lui, réunira l’Allemagne, la Pologne, le Danemark et la Suède. Enfin, on retrouvera le Pays de Galles, les Pays-Bas, l’Angleterre et…la France dans la poule D. Tout le gratin européen est donc au rendez-vous. Mais plusieurs nations s’annoncent d’ores et déjà comme les favorites de l’épreuve. Tenantes du titre, les Anglaises souhaitent être la deuxième nation après l’Allemagne à conserver son titre européen. Finaliste de la dernière Coupe du Monde féminine, les Lionesses espèrent poursuivre sur le chemin du succès en Suisse.

Mais elles se présenteront sans quelques cadres, dont Millie Bright, Mary Earps et Fran Kirby. Mais la sélectionneuse, Sarina Wiegman, qui était à la tête de l’équipe lors du sacre précédent, compte s’appuyer sur de jeunes joueuses, notamment la buteuse d’Arsenal Alessia Russo (22 buts en 50 sélections). Moins sûre de ses forces, l’Angleterre restera malgré tout un redoutable concurrent. Parmi les fortes têtes de la compétition, on retrouvera aussi l’Allemagne. Finalistes de la dernière édition, nos voisines d’outre-Rhin ont remporté déjà 8 fois ce trophée, dont 6 consécutifs entre 1995 et 2013. Prêtes à prendre leur revanche, les Allemandes de Christian Würck, médaillées de bronze lors des JO de Paris 2024; auront leur mot à dire.

Les favorites, les outsiders et les surprises potentielles

Les Espagnoles aussi. Championne du monde en 2023, elles ont été sacrées en Ligue des Nations en 2024 tout en atteignant les 1/2 finales des JO de Paris. Portée par Alexia Putellas, Esther Gonzalez ou encore Aitana Bonmati, qui se remet d’une méningite, l’équipe de Montserrat Tomé se présente avec le costume de favorite. Très forte offensivement, l’Espagne devra, en revanche, se montrer plus solide derrière si elle veut remporter ce trophée qui lui échappe. La France, qui jouera près de chez elle, aura aussi ses chances. La sélection tricolore de Laurent Bonadei se présentera sans trois cadres historiques, à savoir Wendie Renard, Eugénie Le Sommer et Kenza Dali. Mais l’équipe rajeunie veut montrer ce qu’elle a dans le ventre, sous l’impulsion de la buteuse Marie-Antoinette Katoto. Elle reste d’ailleurs sur une série de 6 succès lors de la phase de poules de la Ligue des Nations.

Il faudra aussi se méfier de la Suède, de la Norvège ainsi que du Danemark, qui peuvent être des nations coriaces, ou de pays qui montent comme la Belgique ou le Portugal. D’autres, tenteront de retrouver leur meilleur niveau comme les Pays-Bas et l’Italie ou vont découvrir le tournoi comme la Pologne et le Pays de Galles, pour leur grande première. Enfin, la Finlande ou la Suisse, le pays hôte, vont tenter de bien figurer. Mais récemment, les Helvètes se sont inclinées contre une équipe U15 masculine lors de la préparation. Ce que la fédération suisse avait tenté de cacher. Quoi qu’il en soit, les 16 nations sont prêtes à en découdre et à nous offrir un beau spectacle durant ce mois de juillet. Rendez-vous le 27 du mois pour connaître les noms des nouvelles reines d’Europe.

Les groupes de l’Euro Féminin 2025 :

Groupe A : Suisse (pays hôte), Norvège, Islande, Finlande

Groupe B : Espagne, Portugal, Belgique, Italie

Groupe C : Allemagne, Pologne, Danemark, Suède

Groupe D : France, Angleterre, Pays de Galles, Pays-Bas