Darwin Nuñez rend hommage à Diogo Jota

Ce jeudi le monde du football tourne au ralenti. Suite à l’accident de la route mortel de Diogo Jota et de son frère André Silva, les hommages se multiplient et la tristesse ressort au moment d’évoquer les deux hommes. Coéquipier de Diogo Jota à Liverpool, Darwin Nuñez a pris la parole et s’est fendu d’un hommage envers son coéquipier et le frère de ce dernier.

La suite après cette publicité

«Aucun mot de réconfort n’existe pour autant de douleur. Je me souviendrai toujours de toi avec ton sourire, comme un bon compagnon sur et en dehors du terrain.

J’envoie toute ma force à sa famille, de là où il est, je suis sûr qu’il sera toujours avec vous, en particulier sa femme et ses trois enfants. Restez en paix Diogo et André» a-t-il déclaré.