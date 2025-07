Man City : 3 clubs bataillent pour Jack Grealish

Cet été, Pep Guardiola a clairement ouvert la porte à un départ de Jack Grealish. Dans la foulée, plusieurs clubs, dont Naples et Aston Villa, se sont positionnés. Mais tous ont compris qu’il faudrait payer le gros salaire de l’Anglais, ce qui en a refroidi pas mal. Un prêt n’est donc pas exclu par les Skyblues, qui auraient préféré une vente.

Cela tombe bien. Plusieurs clubs de Saudi Pro League, qui sont puissants financièrement, sont prêts à passer à la caisse et lâcher les 46 M€ demandés par les Mancuniens. Selon AS, Al-Ahli, Al-Hilal et Neom SC tentent de convaincre le joueur, avec lequel ils sont en contact direct. Il reste à savoir si Grealish leur dira oui ou non.