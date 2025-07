La fédération portugaise rend hommage à Diogo Jota et à son frère

Le football portugais pleure deux joueurs ce mercredi. Dans un accident de la route, l’attaquant de Liverpool Diogo Jota (28 ans) et son frère André Silva (25 ans) qui évolue Penafiel, sont décédés. Une bien triste nouvelle à laquelle le président de la fédération portugaise Pedro Proença a tenu à réagir. Ce dernier a d’ailleurs demandé à l’UEFA une minute de silence avant le match de ce soir entre l’Espagne et le Portugal à l’Euro 2025. Ses propos ont été repris par A Bola.

«La Fédération portugaise de football et tout le football portugais sont complètement dévastés par la mort de Diogo Jota et d’André Silva, ce matin, en Espagne. Bien plus qu’un joueur fantastique, avec près de 50 sélections en équipe nationale, Diogo Jota était une personne extraordinaire, respectée par tous ses coéquipiers et adversaires, une personne à la joie contagieuse et une référence au sein de la communauté. En mon nom et au nom de la Fédération portugaise de football, j’exprime mes plus sincères condoléances à la famille et aux amis de Diogo et d’André Silva, ainsi qu’au Liverpool FC et au FC Penafiel, les clubs où ils ont respectivement évolué. Nous avons perdu deux champions. La disparition de Diogo et d’André Silva représente une perte irréparable pour le football portugais et nous ferons tout notre possible pour honorer leur héritage chaque jour», a-t-il déclaré.