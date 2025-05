Rabiot relance son bras de fer judiciaire avec le PSG

Plus de six ans après son départ du Paris Saint-Germain, Adrien Rabiot poursuit son combat judiciaire contre son ancien club. Rabiot a ainsi contesté en appel sa fin de contrat avec le PSG, jugée injuste. Mis à l’écart en décembre 2018 pour avoir refusé de prolonger, il réclame notamment ses primes d’éthique et dénonce une mise à l’écart brutale, avant son départ libre à la Juventus en 2019.

Contrairement à Hatem Ben Arfa, qui avait attaqué le PSG pour harcèlement moral sans grand succès, Rabiot choisit une autre voie. Selon L’Equipe, il demande la requalification de son ancien contrat en CDI, estimant qu’il occupait un poste durable au sein du club. Ce type de demande, rare dans le football, a pourtant déjà été validé par la justice, notamment dans l’affaire du rugbyman Patricio Albacete. La loi de 2015 sur les CDD sportifs ne s’appliquant pas à son cas, le contrat avait été signé en 2014, la décision de la cour est attendue le 19 juin.