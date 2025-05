Mercato : Bournemouth veut piller la Ligue 1 !

Depuis plusieurs saisons, Bournemouth s’est mué en vrai dénicheur de talent. Le club anglais, qui réalise une très belle saison en Premier League, n’a pas son pareil pour recruter des jeunes joueurs entre 10 et 20 M€ capable d’apporter une vraie plus-value. Pêle-mêle, on pourrait citer Dango Ouattara (Lorient) mais aussi et surtout Milos Kerkez (AZ) ou bien évidemment Dean Huijsen arrivé l’été dernier en provenance de la Juventus. D’ailleurs ces deux derniers joueurs ne devraient pas rester chez les Cherries, le latéral gauche hongrois et le défenseur central espagnol sont pistés par les plus grands clubs européens qui se battent pour les recruter. Résultat, un chèque à venir de 100 M€ pour l’actuel 8e de Premier League.

La suite après cette publicité

Le club coaché par Andoni Iraola, qui a déjà bouclé l’arrivée du meilleur buteur de Ligue 2 Elie Kroupi Jr, s’active déjà en coulisse pour se renforcer. A l’image du recrutement initié à Lorient, Bournemouth pourrait bien faire son marché en Ligue 1 cet été. Selon nos informations, trois joueurs sont d’ores et déjà pistés. Pour remplacer Dean Huijsen, le club fondé en 1899 veut miser sur Nathan Zeze. La grande promesse défensive du FC Nantes est considérée comme l’un des défenseurs les plus prometteurs de Ligue 1. Auteur de 16 matches de Ligue 1 cette saison, l’international tricolore U21, sous contrat jusqu’en juin 2028 avec les Canaris, représente la plus belle valeur marchande de l’effectif du FCN. Si Stuttgart et Crystal Palace lorgnent le natif de Nantes, c’est bel et bien Bournemouth qui tient la corde avec une offre orale estimée entre 15 et 16 M€. Et si Zézé est intéressé à l’idée de rallier le club anglais, le dossier est encore loin d’être bouclé puisque le club français réclame 20 M€ pour laisser partir son roc défensif de 19 ans.

En discussion avec Nantes pour Zézé, un interêt pour Truffert et Merlin

Concernant le remplaçant de Kerkez au poste de piston gauche, Bournemouth vise ni plus ni moins que deux des plus prometteurs talents français à ce poste en Ligue 1. Selon une source anglaise, Adrien Truffert plaît beaucoup aux Cherries. A 23 ans, l’international tricolore (1 cape), médaillé d’argent des Jeux olympiques en 2024, est le capitaine du Stade Rennais et une valeur sûre du championnat de France (2 buts et 2 passes décisives en 31 matches de L1 cette saison). Pisté par le passé par l’OM et par… Bournemouth, le gaucher né à Liège en Belgique est un habitué des mercatos. Mais au sein d’une équipe en pleine reconstruction, un départ pourrait s’avérer inéluctable cet été d’autant qu’il arrive en fin de contrat dans un an. Sa valeur marchande est aujourd’hui estimée à 15 M€.

La suite après cette publicité

Et si Truffert plaît, c’est aussi le cas de Quentin Merlin. Recruté par l’OM en janvier 2024 alors que le latéral gauche rennais tenait la corde, l’ancien piston nantais a pris ses marques au sein du club phocéen. L’international espoir tricolore, sous contrat jusqu’en 2028, se sent bien à Marseille (1 but et 3 passes décisives en 25 matches) mais nul doute qu’une belle offre pourrait faire réfléchir à deux fois le board olympien qui avait déboursé 12 M€ pour le recruter il y a dix-huit mois. Disposant de moyens colossaux, Bournemouth prospecte donc en France. Après avoir toqué à la porte du FC Nantes, l’OM et le Stade Rennais pourraient bientôt avoir des nouvelles de l’ambitieux club anglais… A suivre.