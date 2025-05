PSG : ça dégénère aux Champs-Élysées et aux abords du Parc des Princes

La joie est en train de laisser place à la tension. Selon RMC Sport, la situation est en train de se tendre aux abords du Parc des Princes et sur l’avenue des Champs-Élysées, théâtre des célébrations de la qualification du PSG en finale de Ligue des Champions ce soir.

Selon le média, des heurts ont eu lieu entre des individus et des CRS. Bombes agricoles, fumigènes et lacrymo étaient de sortie à quelques centaines de mètres de l’enceinte parisienne. En parallèle, les forces de l’ordre ont fait usage de gaz lacrymogènes, et chargé pour endiguer certains mouvements de foule aux Champs-Élysées.