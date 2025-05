Ligue des Champions : la Ligue 1 rend hommage au PSG et à Luis Enrique

Au lendemain de la qualification du PSG pour la finale de la Ligue des Champions, les réactions pleuvent en France comme à l’étranger. Peu habitués à voir les clubs français briller sur la scène européenne, les acteurs du football tricolores affichent tout de même leur satisfaction de voir l’équipe de Luis Enrique se hisser à ce niveau de compétition en C1, où il faudra affronter l’Inter. Malgré l’antagonisme chez certains à l’égard du club de la capitale, tous reconnaissent le travail effectué pour le coach asturien et se rangeront derrière lui le 31 mai prochain à Munich. C’est par exemple le pas de Paulo Fonseca, lequel reconnaît la qualité de l’ouvrage réalisé par son homologue.

«J’aime beaucoup Luis Enrique. C’est un exemple, une référence. Si on regarde le passé du PSG, on voit qu’ils ont perdu les meilleurs joueurs du monde avec Messi, Neymar, Mbappé, et ce moment est important. Important pour que les personnes du foot comprennent que le plus important, c’est l’équipe, appuie le technicien portugais. Il (Luis Enrique) a vraiment construit un collectif avec des joueurs qui veulent travailler d’abord pour l’équipe, le club. Aujourd’hui, avoir un joueur ouvert à l’idée de travailler pour l’équipe, c’est un avantage. Il a eu le mérite de faire vraiment une équipe qui travaille ensemble pour gagner. Nous avons d’autres exemples mais le PSG est le grand exemple du moment.»

Les entraineurs admirent le travail de Luis Enrique

Le contenu est le même chez Will Still. Le coach lensois admire le champion de France mais ne peut pas s’empêcher de penser aux confrontations face à cette équipe, qu’il est parvenu à inquiéter. «Le contenu de ce que le PSG propose, c’est très costaud. Donc cela me frustre d’avoir perdu trois fois contre cette équipe. Car on les a mis en difficulté. C’est positif pour nous. Avec le budget qui est le leur, cela aurait été triste qu’ils ne parviennent pas à se qualifier pour la finale. Mais le contenu de leur jeu et ce que fait le coach avec cette équipe, c’est très très fort», loue le Belge en conférence de presse à deux jours de se rendre à Toulouse pour le compte de la 33e journée de Ligue 1.

Un championnat qui a connu pas mal de remous ces derniers mois en raison des problèmes liés à DAZN. Le diffuseur va d’ailleurs s’en aller en fin de saison après une année de partenariat seulement, alors que le contrat avait initialement été signé jusqu’en 2029. Forcément, c’est toute la Ligue 1 qui rayonne à travers les performances européennes du PSG. Philippe Diallo ne s’y trompe pas. «Cette qualification est une excellente nouvelle pour le football français», assure le président de la FFF, lequel a pour mission de reconnecter les différents acteurs du football professionnel après le fiasco des droits TV précipité par la Ligue de Football Professionnel.

La LFP se félicite

Vincent Labrune justement a réagi à son tour à la qualification parisienne, estimant que «rien ne procure autant d’émotion collective que ces grandes épopées européennes.» Le patron de la LFP, présent aux côtés d’Al-Khelaïfi au Parc des Princes, fait même appel à la fibre patriotique. «On l’a encore vu hier soir : elles font vibrer tout un pays. Plus largement, les performances exceptionnelles des clubs français cette saison sont le fruit d’un travail de fond engagé depuis plusieurs années pour accompagner et structurer nos clubs professionnels. Ce succès européen valorise notre championnat, renforce son attractivité, notamment auprès des investisseurs et de partenaires commerciaux de premier niveau, et génère des ressources supplémentaires.» Comme une référence directe à la crise institutionnelle que vit le football français.