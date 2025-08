PSG : le CUP souhaite s’étendre en tribune Boulogne

Le Collectif Ultra Paris, plus communément appelé "CUP", principal groupe de supporters du Paris Saint-Germain, a officialisé sa volonté d’animer également la tribune Boulogne dès la saison prochaine, en plus de son emplacement historique à Auteuil selon RMC Sport. Dans un mail adressé à ses membres, le groupe justifie cette décision par une liste d’attente saturée et par la volonté de « redonner au Parc des Princes l’ambiance qu’il mérite ». Le club valide l’initiative, saluant une atmosphère plus homogène, notamment après des essais jugés réussis lors de matches de Ligue des Champions. Des abonnements spécifiques CUP seront donc proposés : avec tambours, capos, tifos et mégaphones autorisés.

Cette décision divise. Certains saluent une volonté d’unité et une animation globale du stade, tandis que d’autres dénoncent un trop grand écart à la culture ultra. Historiquement, Boulogne et Auteuil représentaient deux courants opposés, jusqu’à l’interdiction des groupes en 2010 après des violences tragiques. « Le CUP et ses associations n’ont rien à faire dans la tribune d’en face », estime un ancien membre, rappelant que le groupe est né et vit à Auteuil. D’autres craignent que cela freine l’émergence de nouveaux groupes indépendants à Boulogne. Le projet, soutenu donc par la direction du PSG, pourrait cependant marquer un tournant dans la culture des supporters parisiens. Affaire à suivre.