La réaction très amère de Mikel Arteta après l’élimination contre le PSG

Mikel Arteta n’avait évidemment pas le sourire jusqu’aux oreilles ce soir au sortir de la rencontre face au PSG. Une semaine après la défaite des Gunners à l’Emirates Stadium (1-0), les joueurs du technicien espagnol ont encore subi la loi des Parisisiens, même si cette fois, ils n’ont sûrement pas été payés à la hauteur de leur production (2-1).

Globalements dominateurs, Saka et ses coéquipiers ont chacun leur tour vu le but se refuser à eux, la faute à un immense Gianluigi Donnarumma, aussi exceptionnel que face à Liverpool à Anfield, ou face à Aston Villa lors du tour précédent. Et même si Saka a réduit l’écart en seconde période, Paris a su mettre les ingrédients pour valider son billet pour la finale de Ligue des Champions à Munich, la deuxième de son histoire.

Arteta souhaite quand même à Paris de remporter la Ligue des Champions

Il n’empêche que chez les Gunners, et notamment chez Mikel Arteta, c’était la soupe à la grimace après le match. Passé au micro de Canal+, l’entraîneur espagnol peinait à digérer cette élimination, qu’il ne jugeait pas méritée : «bravo à eux d’abord, ils se sont qualifiés. On était meilleurs qu’eux, mais ils ont eu le meilleur joueur du match sur les deux rencontres, ça a été leur gardien. C’est ça l’histoire de ce qu’il s’est passé. Je suis tellement fier de mes joueurs, de ce qu’on a fait, on a joué avec beaucoup de courage, de caractère, d’intelligence, mais la réalité, c’est le résultat. On ne peut pas être heureux.»

Pour Arteta, Arsenal a surtout manqué de chance dans cette double confrontation, où le technicien espagnol a dû se priver de 7 éléments blessés : «on a été meilleurs qu’eux ce soir, on a été malchanceux, il faut voir ce qu’on peut faire de mieux parce qu’on a le niveau même avec 7 joueurs blessés. Paris ? J’espère qu’ils vont gagner (la finale) pour mon passé ici, qu’ils gagneront enfin. Dire "Allez Paris" ? Ce n’est pas le moment de dire Allez Paris , mais quand il y aura la finale, bien sûr je pousserai pour eux. » Réponse le 31 mai à Munich.