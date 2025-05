PSG-Arsenal : la sortie forte de Nasser Al-Khelaïfi après la qualification

C’est enfin fait. Cinq ans après sa dernière qualification pour la finale de la Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain est de retour pour la dernière étape de son rêve ultime. Ce mercredi soir, les hommes de Luis Enrique ont dominé une nouvelle fois Arsenal et ont donc validé leur billet pour Munich et cette affiche palpitante face à l’Inter Milan. Cette année, plus que jamais, le PSG semble intouchable et dégage une force collective impressionnante avec en plus des individualités fortes.

Ce nouveau projet parisien est d’ailleurs incarné par un homme : Luis Enrique. Le technicien espagnol, qui a décidé de mettre un terme au projet bling-bling de QSI, a souhaité miser sur des joueurs d’équipe, quitte à parfois casser les codes et créer quelques conflits. Mais il a toujours pu compter sur le soutien de Nasser Al-Khelaïfi. Le président parisien n’avait jamais caché son admiration pour l’ancien sélectionneur de la Roja estimant qu’il avait sa confiance à 100%. «Je sais que quelques médias avaient critiqué l’entraîneur, mais on a démontré qu’on est une grande équipe, avec de la personnalité. Notre équipe est, certes, jeune mais elle a du caractère. Elle a également le meilleur coach au monde. J’ai toujours eu confiance en mon équipe. On croit en notre projet et le résultat de ce match n’y aurait rien changé» expliquait le président parisien après le succès face à City en C1 cette saison.

«J’ai senti quelque chose de spécial cette saison»

Comme à chaque fois lors des grandes soirées européennes (qui se terminent bien), Nasser Al-Khelaïfi s’est présenté en zone mixte pour évoquer cette qualification historique. Et le président du PSG savoure. «C’est une soirée dans la grande histoire du Paris Saint-Germain. Les joueurs, le coach, le staff, les supporters, le directeur sportif, tout le monde a travaillé pour ça, pour écrire cette histoire. On a gagné nos deux matches en demi-finale, si vous m’aviez dit ça, après nos trois premiers matches cette saison… On était peut-être pas qualifié pour les play-off… Et maintenant, on est là, on aurait dit que ce n’est pas possible. Mais j’ai toujours eu confiance en mes joueurs, mon staff, mon coach. J’ai senti quelque chose de spécial cette saison, l’esprit de l’équipe, sur le terrain, à l’extérieur, tout le monde se bat pour les autres, tout le monde se bat pour le maillot, tout le monde est fier de l’équipe. Et avec les supporters, ils ont été magnifiques », a lancé NAK avant d’enchaîner.

«Rien que de parler de Munich, j’ai des frissons. Ça a été très très dur d’arriver jusqu’à Munich. Ce n’est pas facile honnêtement. Les joueurs se sont battus, le coach a fait beaucoup de choses. Aujourd’hui, on a un grand Paris Saint-Germain. J’ai dit aux joueurs qu’on était fier d’eux, vraiment. Car en plus, on est la plus jeune équipe à arriver en finale de la C1, je pense. On a créé quelque chose, on a écrit l’histoire de la Ligue des champions. Mais je veux dire quelque chose, on a encore un match très important. On célèbre aujourd’hui mais on a encore deux finales, celle en Coupe de France et celle en Ligue des Champions. Ça va être magnifique.» Le message est passé de la part du président parisien. Cette soirée, historique, doit être savourée et récompense le nouveau projet du PSG. Mais il ne faut pas oublier qu’il reste une grosse étape à franchir : battre l’Inter Milan le 31 mai prochain. Le rendez-vous est pris.