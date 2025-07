Mondial des Clubs : l’arbitre de la finale est connu

Le PSG connaît l’arbitre de son dernier match de la saison. C’est l’Australien Alireza Faghani qui sera au sifflet de la finale de la Coupe du Monde des Clubs opposant donc le club parisien aux Anglais de Chelsea. La rencontre est programmée pour ce dimanche soir à 21 heures, au MetLife Stadium d’East Rutherford, situé dans l’état du New Jersey.

Faghani arbitrera son quatrième match de la compétition et son deuxième match des Blues, après avoir dirigé leur quart de finale face à Palmeiras (2-1). À 47 ans, l’homme en noir a déjà officié sur plusieurs grandes compétitions internationales, à l’image des Coupes du Monde 2018 et 2022 et des Jeux Olympiques de Rio en 2016.

