Ligue des Champions : l’équipe type des demi-finales retour

On connaît désormais l’identité des deux finalistes de cette édition de Ligue des Champions 2024/2025, la première sous cette nouvelle forme. Elle aura porté chance à l’Inter et au PSG qui nous offriront une finale inédite. Les deux protagonistes sont sortis vainqueurs de ces demi-finales, qui resteront gravées dans les mémoires des supporters, l’une pour son profile homérique entre les Nerazzurri et le FC Barcelone, l’autre pour sa nouveauté après ce bras de fer entre Parisiens et Gunners. C’est l’heure de dresser un bilan avec l’équipe type de ces demi-finales retour.

Nous alignons une équipe en 4-3-3 où le choix du gardien n’a pas été simple du tout. Nous avions l’embarras du choix entre Yann Sommer et Gianluigi Donnarumma, tous les deux auteurs d’une performance monstrueuse, et avons finalement opté pour le Suisse. Malgré trois buts encaissés sur lesquels il ne peut rien, le vétéran de 36 ans a avant tout réalisé 7 arrêts dont deux d’exception face à Eric Garcia et surtout devant Lamine Yamal à la 114e minute, préservant la qualification de l’Inter. Le portier parisien aura l’opportunité de se "venger" lors de la finale à Munich.

Le PSG domine le milieu

Les choix tactiques ont été plus simples en défense. Il y a tout de même eu débat sur quelques éléments, comme Achraf Hakimi, qui l’a finalement emporté sur Denzel Dumfries. Le Marocain a notamment inscrit le deuxième but de son équipe. Francesco Acerbi aussi s’est mué en buteur, providentiel qui plus est en égalisant dans les dernières minutes du temps additionnel. L’Italien est associé à Pacho, encore performant au Parc, alors que Gerard Martín, impliqué aux quatre coins du terrain entre ses deux passes décisives mais aussi ses lacunes, est aligné en latéral gauche.

Le milieu de terrain n’a lui souffert d’aucune contestation tant les trois éléments désignés ont brillé. On retrouve tout d’abord Joao Neves, encore incroyable d’énergie hier face à Arsenal. Malgré son gabarit, le Portugais a dominé ses adversaires dans l’engagement et la justesse technique, comme Pedri. Le maître à jouer du Barça a encore éclaboussé cette demi-finale de sa classe même si ça n’a pas suffi pour obtenir la qualification. Il est accompagné d’un autre vainqueur de l’Euro 2024 en la personne de Fabian Ruiz, qui n’en finit plus de prendre une autre dimension, à l’image de son but contre le Gunners.

Lamine Yamal et les besogneux

Pour l’attaque, comment ne pas penser à aligner Lamine Yamal ? Le gamin n’a toujours pas 18 ans mais il étonne toujours par sa précocité et sa capacité à mettre la pagaille dans la défense adverse. Seuls Sommer et le poteau lui ont résisté mardi soir où il fut intenable sur son côté droit. Lui non plus n’a pas marqué, et lui aussi a trouvé le montant, mais Khvicha Kvaratskhelia n’a jamais rien lâché dans ses efforts et a réalisé une très bonne prestation contre Arsenal. Et si on parle de sacrifices, décernons une mention spéciale à Marcus Thuram. L’attaquant n’est pas le plus talentueux mais il fut ô combien précieux pour son équipe.