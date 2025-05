HAC-OM, vidéo : le match interrompu après un envahissement de terrain

L’OM a ouvert le score au Havre grâce à une passe lumineuse d’Højbjerg dans le dos de la défense. L’attaquant marseillais a parfaitement enchaîné et ajusté Gorgelin d’une frappe mi-hauteur. Ce but, inscrit contre le cours du jeu, a libéré les Marseillais et donné l’avantage aux visiteurs dans une rencontre jusqu’alors fermée (0-1).

Mais la célébration a rapidement dégénéré. Des tensions ont éclaté en tribunes entre supporters havrais et marseillais, provoquant un mouvement de foule et l’envahissement partiel du terrain. Par mesure de sécurité, tout le monde a été renvoyé aux vestiaires en attendant le retour au calme. Le match va reprendre à 22h45.