Montpellier - PSG : les compositions officielles

Ce samedi, c’est la 33e journée de Ligue 1 avec un choc des extrêmes entre le dernier et relégué, Montpellier, ainsi que le leader et champion, le Paris Saint-Germain. À domicile, les Héraultais s’articulent dans un 5-3-2 avec Benjamin Lecomte dans les cages derrière Enzo Tchato, Yaël Mouanga, Becir Omaragic, Théo Chennahi et Lucas Mincarelli. L’entrejeu est assuré par Jordan Ferri, Joris Chotard et Rabby Nzingoula. Devant, Tanguy Coulibaly, prend la pointe de l’attaque avec Khalil Fayad à ses côtés.

De leur côté, les Parisiens s’organisent dans un 4-3-3 avec Arnau Tenas qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Warren Zaïre-Emery, Lucas Beraldo, Axel Tape et Lucas Hernandez. Désiré Doué et Kang-in Lee se retrouvent dans l’entrejeu avec Senny Mayulu en sentinelle. Bradley Barcola et Ibrahim Mbaye accompagnent Gonçalo Ramos en attaque.

Les compositions :

Montpellier HSC : Lecomte – Tchato, Mouanga, Omaragic, Chennahi, Mincarelli – Nzingoula, Chotard, Ferri - Fayad, Coulibaly

Paris Saint-Germain : Tenas – Zaïre-Emery, Beraldo, Tape, Hernandez – Lee, Mayulu, Doué – Mbaye, Ramos, Barcola